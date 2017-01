Berliner EisbÃ¤rnachwuchs ist ein Junge

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Der kleine Eisbär, der Anfang November im Tierpark Berlin geboren wurde, ist ein Junge. Wie der Tierpark mitteilte, wurde das Jungtier am Donnerstagmittag erstmals untersucht, von Tierpark-Direktor Dr. Andreas Knieriem persönlich. Der Kleine habe sich wacker geschlagen und sei sehr neugierig, so Knieriem. "So einen kleinen Eisbären auf dem Arm zu halten, ist immer ein besonderes Erlebnis."