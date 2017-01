Boxlegende Dieter Anderschek gestorben

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (OGA) Hennigsdorf Dieter Anderschek prägte den Boxsport in Oberhavel entscheidend mit. Zu seiner aktiven Zeit bestritt er 258 Amateurkämpfe, feierte später als Trainer Erfolge mit der Boxstaffel von Stahl Hennigsdorf. Dieter Anderschek (kleines Bild) lebte für seinen Sport. Am Dienstag starb er im Alter von 78 Jahren.

"Wo ich zu meiner Zeit als Fußballer oder Boxer auch hinkam, die Leute kannten seinen Namen", sagt Sohn Marco. Dass der nun 47-Jährige selbst in den Ring stieg, war bei seinen Genen kein Wunder. Opa Heinz (schlesischer Meister von 1930), Vater Dieter und Onkel Lothar - sie alle waren Boxer.

Dieter Anderschek wurde am 2. Februar 1938 in Berlin-Tegel geboren. Im selben Jahr zogen seine Eltern nach Leegebruch. Mit Gründung der dortigen SG im August 1948 begann Vater Heinz als Spartenleiter Boxen, wechselte drei Jahre später aber zur BSG Stahl Hennigsdorf. Seinen Sohn begeisterte er schnell für den Sport. Als Zehnjähriger begann er mit dem Boxen, bestritt auch im Rahmen der Leegebrucher Ostersportwoche 1950 und 1951 Kämpfe. "Als Aktiver hat er 258 Kämpfe gemacht. Wenn er davon 15 verloren hat, ist es viel", so Sohn Marco.

Dabei hatte es sein Vater, der 1955 DDR-Meister der Junioren war, im Männerbereich nie leicht. "BSG-Sportler wurden bei Kämpfen gegen Clubleute oft verladen", betont Marco. So habe es 1960 und 1963 "nur" zu dritten Plätzen gereicht. "Vater sagte immer, dass es von 1962 bis 1966 keinen gegeben hätte, der ihn hätte schlagen können." Nicht ohne Grund habe der gelernte Autoschlosser jahrelang zum Auswahlkreis der Nationalmannschaft gehört. "Er bestritt etliche Länderkämpfe." Auch Olympiasieger Bohumil Nemecek gehörte zu den Gegnern. Alle drei Kämpfe gingen verloren.

Anderschek fing im Leichtgewicht an, boxte später im Halbwelter- und Weltergewicht. 1961 erkämpfte er sich beim renommierten Karl-Marx-Turnier den ersten Platz. "Er war ein harter Hund und hat viele flachgelegt", schwärmt Sohn Marco. Dieser sagt über seine eigene Laufbahn: "Ich war eigentlich der bessere Fußballer, hatte dann aber zwei Kreuzbandrisse. Nebenbei habe ich immer geboxt, aber eigentlich erst im Seniorenbereich meinen ersten Kampf gemacht." Zwischen 1989 und 2005 bestritt Marco 65 Kämpfe, wurde unter anderem Landesmeister. "Es war schwer, aus dem Schatten von Dieter rauszukommen. Seine Bilanz war eine andere Hausnummer."

Auch nach seiner aktiven Zeit blieb Dieter Anderschek dem Boxen treu. 1968 musste Vater Heinz mit 56 Jahren den Trainerposten räumen. Dieter wurde zwei Jahre später sein Nachfolger. Das sei laut Marco Anderschek nicht so einvernehmlich erfolgt, wie es in der Vergangenheit dargestellt wurde. "Die Übergabe war nicht so einfach. Es gab Stress, was lange ein Thema in der Familie blieb." Heinz Anderschek verstarb am 6. Oktober 2002.

Sein Sohn feierte als Funktionär große Erfolge. "Er war aus meiner Sicht nicht der beste Trainer. Von der Trainingsmethodik gab es bessere. Aber er konnte einen Kampf lesen und war so in der Ecke der beste Mann." Von 1969 bis 1989 fungierte er als Trainer der Oberliga-Staffel von Stahl. "Die war immer in der Oberliga vertreten. Das musst du erst mal schaffen", betont Marco. Größte Erfolge waren 1972 der zweite Platz bei der Mannschaftsmeisterschaft hinter Schwerin. Ein Jahr später gab es Bronze. Mit dabei waren auch Peter Rieger, Robert Steinbrecher, Holger Klotsch, Karl-Heinz Schröder und Christian Winter. Beim "Pokal der Metallurgen", einem der größten Boxturnier in der DDR, kämpften in Hennigsdorf die späteren Profis Henry Maske und Axel Schulz.

"Das alles war nur dank der Unterstützung vom Stahlwerk möglich", weiß Marco Anderschek. Sein Vater hätte fähige Wegbegleiter wie den Sektionsleiter Ralf Reichmann oder seinen Co-Trainer Joseph Ziller gehabt. "Das kannst du nicht mit den Zeiten nach der Wiedervereinigung vergleichen. Bei ihm war die Stahlwerkhalle immer voll. Ich selbst habe vor 1500 Leuten in Zehdenick geboxt."

Im Jahr des Mauerfalls sei sein Vater mehr oder weniger gegangen worden. "Er war nicht immer einfach. Aber wo er war, da war was los." Das sei auch nach der Wende so gewesen. Dieter Anderschek hinterließ beim PSV Oranienburg, dem BC Oberhavel Velten und dem Boxring Zehdenick seine Spuren. "Nach meiner aktiven Zeit haben wir eine Freizeitgruppe in Germendorf betreut", erinnert sich Marco. Unvergessen sei, wie Marco Schulze eines Tages bei den Anderscheks auf der Matte stand. "Er kam als 17-Jähriger zu uns." Später wurde "Schulle" IBF-Intercontinental-Meister und Weltmeister der GBU.

"Dieter hat für den Boxsport gelebt. Mein Opa und er, das waren Idealisten. Seine Trainerstelle zu DDR-Zeiten war sicher gut bezahlt. Danach und gerade im Rentenalter war es nur noch Leidenschaft." Nach der Wende habe sein Vater erkennen müssen, "wie schwierig es ist, wenn im Sport die finanziellen Mittel nicht vorhanden sind".

Dieter Anderschek verbrachte seinen Lebensabend nach drei schweren Operationen und einer Demenzerkrankung seit 2008 im Pflegeheim. In der gleichen Unterkunft wird auch Frau Gerda betreut, mit der er seit 1962 verheiratet war. Am Dienstag starb Anderschek im Krankenhaus und wird am 19. Januar um 14 Uhr auf dem Waldfriedhof in Hennigsdorf beigesetzt.