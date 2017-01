HygienemÃ¤ngel in Kliniken: Kritik an veraltetem Datenmaterial

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Nach der Ausstrahlung eines Beitrags im ARD-Magazin Plusminus zur mangelhaften Einhaltung der Hygienevorschriften an deutschen Kliniken will die Landtagsfraktion der Linken von der Landesregierung die aktuelle Situation in Brandenburg erfahren. Denn das Basismaterial, auf das sich Plusminus und Correctiv bei der Recherche stützen, ist von 2014. Kliniken und Landeskrankenhausgesellschaft Brandenburg (LKB) kritisieren deshalb auch die veralteten Zahlen. 2014 waren in Brandenburg 19 Prozent der Stellen unbesetzt, was deutlich unter dem Bundesdurchschnitt lag. Er gehe davon aus, "dass seitdem noch viel mehr Krankenhäuser diese Personalvorgaben erfüllen", sagt LKB-Geschäftsführer Jens-Uwe Schreck.