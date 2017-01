NaturschÃ¼tzer zÃ¤hlen schlafende FledermÃ¤use

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt/ Oder (dpa) Ein Dutzend ehrenamtlicher Naturschützer hat am Freitag damit begonnen, überwinternde Fledermäuse in einer alten Brauereiruine in Frankfurt (Oder) zu zählen. Mit Hohlspiegeln, Leitern und Taschenlampen ausgerüstet arbeiten sie sich durch die elf unterirdischen Räume und notieren auf Klemmbrettern die Anzahl und die Art der entdeckten Fledermäuse.