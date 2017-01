Im Musical den Traumberuf entdeckt

artikel-ansicht/dg/0/

Im Musical "Family affairs" im Folgejahr erhielt sie ihre erste Gesangs- und Schauspielrolle. Auch in der Musical-Gala der havelländischen Musik- und Kunstschule des Havellandes im Jahr 2011/2012 wirkte die talentierte Schülerin mit. In "Tessi - gemobbt" im Jahr 2014 überzeugte Elisa Kostka als Josi. Das war bereits eine Hauptrolle.

Über die Jahre überzeugte die Schülerin auf der Bühne als gereifte Musicaldarstellerin. Vielleicht hat sie einen Teil ihres künstlerischen Talents geerbt. Ihre Mutter ist Musiklehrerin. Im letzten Jahr spielte die 19-Jährige dann wieder eine Hauptrolle, einen der Schutzengel der Brüder Lilienthal in dem Musikschul-Musical "Frei wie der Wind".

Es war ihr letztes Musical inNach bestandenem Abitur an der Bürgel-Gesamtschule (mit gymnasialer Oberstufe) begann Elisa Kostka zum neuen Schuljahr ein Vorbereitungsjahr in Berlin-Neukölln. Denn die Schülerin möchte ihre Leidenschaft zu ihrem Beruf machen. "An der Paul-Hindemith-Musikschule bin ich mit 15 Leuten in einer Klasse", sagt Elisa Kostka. "Mit der weiteren Musical-Ausbildung kann ich mein Repertoire ausbauen und erhalte auch Bewerbungstraining." Im Herbst dieses Jahres möchte sie ein Studium im Fach Musical beginnen. Am liebsten an der Universität der Künste (UdK) in Berlin. "Ich werde mich überall bewerben", so Elisa weiter. "Die Ausbildung in Hamburg gibt es nicht mehr. Aber Musical kann man beispielsweise auch in München oder Osnabrück studieren."

Der Abschied vom Musical in Rathenow fiel Elisa Kostka nicht leicht. Hier fand sie über die Jahre viele neue Freundinnen. "Elisas Talent ist mir von Anfang an aufgefallen. Sie hat eine tolle Ausstrahlung", sagt Niels Fölster, der die bisherigen Musical-Aufführungen der Kreismusikschule betreute. "Wir drücken ihr die Daumen für ihre Ausbildung." Im Jahr 2015 nahm Elisa Kostka in der Kategorie "Musical" am Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" teil und schaffte es bis auf die Bundesebene. In einer Woche beginnt wieder der Bundeswettbewerb "Jugend musiziert".

Zum zehnten Mal ist Rathenow Gastgeberstadt des Regionalausscheids West. Die Kategorie "Musical" ist in diesem Jahr aber nicht ausgeschrieben. Singen, tanzen und schauspielern können junge Havelländer ab zehn Jahre in der Musik- und Kunstschule Havelland lernen. Dienstags um 15.15 Uhr beginnt der Musical-Kurs im Gebäude des Oberstufenzentrums in der Bammer Landstraße 10 in der KreisstadtAnfragen und mehr Informationen gibt es per E-Mail an niels.foelster@havelland.de.