Weniger VÃ¶gel an den FutterhÃ¤uschen

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) "Bundesweit wurden in 64.353 Gärten 2.216.996 Vögel gezählt", so stand es am Donnerstag auf der Webseite des NABU. Am vergangenen Wochenende hatte der Naturschutzbund Deutschland (NABU) zu seiner bundesweiten Zählaktion "Stunde der Wintervögel" aufgerufen. 98.874 Vogelfreunde hatten ihre Beobachtungen eingesandt. Das Formular auf der Webseite ist noch bis 16. Januar offen, die Zahlen sind also noch nicht endgültig. Nichtsdestotrotz lassen sich natürlich schon erste Ergebnisse und Trends ablesen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1544302/

Das Rotkehlchen ist auch in diesem Jahr unter den Top 10 der Wintervögel in unseren heimischen Gärten. In fast dreiviertel der Gärten wurde es gesehen, mehr als 65.000 Exemplare dem NABU gemeldet.

Das Rotkehlchen ist auch in diesem Jahr unter den Top 10 der Wintervögel in unseren heimischen Gärten. In fast dreiviertel der Gärten wurde es gesehen, mehr als 65.000 Exemplare dem NABU gemeldet. © Ohlwein

Die Nummer eins in den Gärten ist und bleibt der Haussperling, also der Spatz. Obwohl er nur in etwas mehr als der Hälfte der Beobachtungsorte gesehen wurde, schaffte er es an die Spitze, denn er tritt gern in kleinen Schwärmen auf. 361.041 Individuen wurden an den NABU gemeldet. Dem Haussperling folgen auf den Plätzen zwei bis zehn Amsel, Kohlmeise, Feldsperling, Blaumeise, Buchfink, Elster, Grünfink, Rotkehlchen und Ringeltaube.

Der NABU hat die Zwischenergebnisse auch schon einer ersten Auswertung unterzogen. Diese bestätigt, was viele Vogelfreunde auch schon im Gefühl hatten. Es sind in diesem Winter deutlich weniger Vögel in den Gärten zu finden als noch im Vorjahr. So meldet der NABU im Schnitt nur noch 34 Vögel pro Garten, im Vorjahr waren es noch fast 42. Das betrifft vor allem die Meisenpopulationen, bei denen ein Rückgang um über 30 Prozent zu verzeichnen ist. Sowohl Blau- als auch Kohlmeise sind betroffen. Allerdings ist der Rückgang im Osten Deutschlands nur sehr gering und fällt stärker aus, je weiter südlich es auf der Landkarte geht.

Der NABU erklärt das damit, dass die Wintergäste, also Meisen aus dem Norden und Osten Europas, diesmal auf Grund des bis zum Zählwochenende sehr milden Winters ihren Zug unterbrochen haben und gar nicht erst bis Süddeutschland gezogen sind. Dafür spräche auch die gestiegene Zahl der nicht nach Süden abgewanderten heimischen Vögel. So wurden 96 Prozent mehr Stare als im Vorjahr gemeldet (vor allem aus dem Südwesten Deutschlands).

Im Land Brandenburg zählten übrigens 4.313 Vogelfreunde in 2.793 Gärten 130.428 Vögel. Im Landkreis Havelland beteiligten sich 291 Vogelfreunde, die in 195 Gärten 8.711 Vögel gezählt haben. Die Top-Ten des Havellands sieht etwas anders aus als die der Bundesrepublik. Auf den Haussperling folgt hier der Feldsperling, dann kommen Kohlmeise, Amsel und Blaumeise. Nebelkrähe, Grünfink, Elster, Saatkrähe und Ringeltaube komplettieren das Zehnerfeld.