Bagdad (dpa) Irakische Eliteeinheiten haben nach eigenen Angaben eine wichtige Universität im Norden der IS-Hochburg Mossul eingenommen. Die Soldaten hätten mehrere Gebäude der Universität und umliegende Gebiete von der Terrormiliz zurückerobert, sagte der Kommandant der irakischen Offensive, Abdul Amir Raschid, am Freitag in Mossul.

