Duncker profitierte vom Konkurs des Mitbewerbers

Rathenow (MOZ) Die Stöllner haben es besser. Wollen sie sich an einem Originalschauplatz vom Geiste des Flugpioniers Otto Lilienthal beflügeln lassen, steigen sie einfach auf den Gollenberg und lassen sich den Wind um die Nase wehen. In Rathenow, wo Johann Heinrich August Duncker nach 1800 die optische Industrie begründete, ist das nicht möglich. Denn sein Geburtshaus, Kirchplatz 12, ist ein Wohnhaus. Es ist zwar denkmalgeschützt und am Eingang prangt eine Infotafel, doch greifbar wird Geschichte an dieser Stelle nicht.