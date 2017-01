artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Nach mehr als 20 Jahren will das Studio Babelsberg wieder deutsche Filme in Eigenregie produzieren. Dafür habe Vorstandschef Christoph Fisser gemeinsam mit dem Filmproduzenten Tom Zickler die Produktionsfirma "Traumfabrik Babelsberg" gegründet, teilte Studio Babelsberg am Freitag mit. Ziel sei die Entwicklung und Herstellung von deutschen Eigen- und Koproduktionen. In den letzten Jahren hatte das Studio als Dienstleister für internationale Filmproduktionen gearbeitet. Zu den konkreten neuen Projekten gebe es aber noch keine Informationen, sagte eine Sprecherin des Studios.