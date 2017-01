artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Berliner Karnevalisten halten trotz des Terroranschlags an der Gedächtniskirche auf dem Breitscheidplatz als Zielpunkt ihres Zuges fest. Der Karnevalszug solle am 19. Februar am Olivaer Platz in der westlichen Innenstadt starten und dann über den Kurfürstendamm laufen. Die Abschlussparty sei auf dem Breitscheidplatz geplant, sagte die Vizepräsidentin des Berliner Karneval-Festkomitees, Christiane Holm, am Freitag. "Wir haben uns die Entscheidung nicht einfach gemacht. Wir können uns aber dabei nicht vom IS beherrschen und in Angst und Schrecken versetzen lassen." Das normale Leben müsse weitergehen, sonst hätten sich die Terroristen durchgesetzt.