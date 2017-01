16 Bewerbungen nach gescheiterter Landratswahl

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (dpa) Nach der gescheiterten Direktwahl des Landrats in Oder-Spree liegen dem Kreis 16 Bewerbungen für den Posten vor. Die meisten der vier Frauen und zwölf Männer kommen aus dem Land Brandenburg, wie die Landkreis-Verwaltung am Freitag in Beeskow mitteilte. In einer Sondersitzung am 25. Januar werden die Mitglieder des Kreitags den neuen Landrat wählen.