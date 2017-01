artikel-ansicht/dg/0/

Wiesenburg (MZV) Am Sonntag, 22. Januar, findet in Mal's Scheune - Studio Wiesenburg um 17.00 Uhr ein Konzert mit Paul Hoorn und Freunden aus Dresden statt. Sie präsentieren ihr neues Programm "Mein Name ist Mensch - Gesänge einer zerbrechlichen Spezies".

Zur Einstimmung auf diesen musikalischen Nachmittag schreiben sie: "Was ist das: ein Mensch? Er / sie ist unstet und sesshaft, wähnt sich sicher und lebt in Angst, ist voller Empathie und kennt kein Mitleid, ist großzügig und gierig, liebt Kinder und Katzen und hasst Fremdes. Also: Wer sind wir? Wie können wir miteinander leben, mit diesem Riss mitten durch uns alle? Wie können wir uns verständigen mit Unseresgleichen und nicht-Unseresgleichen? Lohnt es sich, aufeinander zuzugehen? Sich anzusprechen? Sich zu berühren? Versuchen wir es mit Musik und Gesang. Sehen wir, was geschieht. In unserem Programm suchen wir etwas, das uns in Zeiten des triumphierenden Hasses und des verzweifelten Kampfes für die Utopie Menschlichkeit die Gewissheit zurück gibt, nicht allein zu sein, nicht verloren im Gestrüpp der Angst, Gewalt, Gier und des Krieges. Etwas, das uns hilft, Liebe und Menschlichkeit nicht zu verlieren oder wieder zu gewinnen - und trotz aller Verzweiflung zu tanzen." Kartenvorbestellungen: 0178/6975720, 0178/75 76 778.