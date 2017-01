Besonderer Blick

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Belzig (MZV) Ansichten aus einer ganz besonderen, nicht alltäglichen, Sichtweise sind in den Büchern "Bad Belzig von Oben" und "Flämingdörfer von Oben" zu sehen. Hobbyfotograf Klaus Prinz-Rum hat die Bilder aus dem Gleitschirm beziehungsweise mit einer Drohne angefertigt. Entstanden sind wundervolle Anblicke der Kur- und Kreisstadt sowie einzelner Dörfer. Chronistin Helga Kästner zeichnet für die Texte verantwortlich. Erhältlich sind die Bücher für 16,90 Euro unter anderem in der Tourist-Info am Markt. Foto: J. Keiner