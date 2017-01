artikel-ansicht/dg/0/

Großräschen (dpa) Unbekannte haben auf einer südbrandenburgischen Raststätte an der A13 die Planen von sieben Lastwagen aufgeschlitzt und Fracht gestohlen. Allein aus einem Sattelauflieger wurden rund 70 neue Fahrräder erbeutet, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Mitarbeiter der Raststätte bei Großräschen (Oberspreewald-Lausitz) hätten die Beamten am frühen Morgen alarmiert. Der Verlust und der Schaden an den Fahrzeugen summieren sich den Angaben zufolge auf mehr als 30 000 Euro.