ArchÃ¤ologischer RÃ¼ckblick

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) 2016 war ein turbulentes und ertragreiches Jahr für die Stadtarchäologie. Eine rekordverdächtige Anzahl archäologischer Dokumentationen betraf verschiedenste Maßnahmen im gesamten Stadtgebiet: Baugrunduntersuchungen, baubegleitende Untersuchungen und Beobachtungen in Trassen oder bei der Sanierung von Gebäuden und in vergleichsweise großer Zahl Begleitung von Neubauten von Einfamilienhäusern. Diese wollen die Verantwortlichen am kommenden Donnerstag, 19. Januar, um 18 Uhr im Rolandsaal des Altstädtischen Rathauses der Öffentlichkeit präsentieren. Die Besucher bekommen einen Überblick über neueste Grabungsergebnisse und die Highlights des vorigen Jahres. Torsten Geue berichtet vom Stand seiner langjährigen Forschungen über die Bronzezeit inAuf dem Windmühlenberg in Neuendorf konnten größere Flächen eines intensiv genutzten bronzezeitlichen Speicherareals ergraben werden. In Falkenbergswerder, nördlich des Quenzsees, gelang durch Stefan Dalitz und Torsten Trebeß erstmals der Nachweis einer germanischen und einer mittelslawischen Besiedlung. Die Innenstadt bildet traditionell einen Schwerpunkt der archäologischen Forschung. Wolfgang Niemeyer stellt seine Grabung in der Neustädtischen Wassertorstraße vor. Auf dem Gelände der bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts arbeitenden Neustädtischen Ziegelei konnte er Spuren einer Vorstadt des 12. und 13. Jahrhunderts sichern, die beim Bau der Ziegelei aufgegeben wurde. Diese und viele weitere Grabungsergebnisse sind bei freiem Eintritt zu erleben.