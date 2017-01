Singen fÃ¼r Kenia

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Alle Jahre wieder ziehen sie los und geben ein paar kirchliche Lieder zum Besten: Die Sternensinger. "Frieden für die Kinder" erklang u.a. im Rathaus. Zudem sammeln sie in verschiedenen Einrichtungen in der Stadt Geld für einen guten Zweck. In diesem Jahr engagieren sich Damian, Johanna, Pia und Jonas für Projekte in Kenia. Stichwort Klimawandel und Wasser in der Wüste. Insgesamt waren 47 Kinder in 13 Gruppen mit je einem ehrenamtlichen Begleiter an zwei kompletten Tagen unterwegs. Hierbei stellte Hauptorganisator Stephan Heydenreich fest, dass es immer weniger Kinder werden, die sich als Sternenträger, Prinzessin oder König verkleiden und die bekannten Kürzel 20 *C+M+B+17 an die Türrahmen eines jeden Hauses kleben.