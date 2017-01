81-JÃ¤hriger stirbt bei Wohnungsbrand

artikel-ansicht/dg/0/

Kienitz-Nord (MOZ) Der 81-jährige Bewohner einer Parterrewohnung des Vier-Familienhauses in der Kienitzer Oderstraße 48 ist am Donnerstag gegen 20 Uhr bei einen Wohnungsbrand ums Leben gekommen. Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit die Brand- und Todesursache, informierte Bärbel Cotte-Weiß vom Polizeipräsidium.

Am Morgen nach der Brandnacht: Das Feuer war in der Wohnung links unten ausgebrochen.

Erste Feuerwehr am Einsatzort war die aus Kienitz-Nord. "Wir wurden kurz vor 20 Uhr alarmiert", informierte Einsatzleiter Ralf Karaschewski, der auch Gemeindewehrführer von Letschin ist. Die Ortsgruppen von Letschin, Kienitz-Dorf, Groß Neuendorf und Ortwig sowie die Wriezener Stadtfeuerwehr wurden zur Hilfe gerufen. "Wenn ein Mehrfamilienhaus in Brand gerät, ist so ein großer Einsatz notwendig", erklärte der Einsatzleiter. Die Wriezener Feuerwehr unterstützte vor allem mit Atemschutzgeräteträgern und der Drehleiter.

In den vier Wohnungen des Brandhauses wohnen jeweils alleinstehende Männer. Während sich drei aus dem brennenden Haus retten konnten, haben die Brandschützer den Bewohner der Wohnung, in der der Brand ausgebrochen war, nur noch tot geborgen.

Einer der Bewohner ist mit dem Rettungswagen ins Wriezener Krankenhaus gebracht worden, weil er offensichtlich unter Schock stand, informierte Letschins Ordnungsamtsleiterin Eveline Fiedrowicz. "Die beiden anderen Mieter wurden zunächst in das dafür bereitstehende Heim in Voßberg gebracht, wo sie gut verpflegt wurden." Am Freitag fanden sie vorübergehende Aufnahme bei Verwandten und Freunden.

Die Löscharbeiten am Brandhaus dauerten bis gegen Mitternacht. Die Überwachung des Brandes erfolgte noch bis Freitagmorgen, 6 Uhr. Danach begannen die Brandschützer aus Kienitz-Nord mit den ersten Aufräumarbeiten. Wie in solchen Fälle üblich, wurde das gesamte Haus versiegelt, um die Ermittlungen der Kripo zu sichern. Erste Schätzungen gehen von einem Sachschaden von 50 000 Euro aus.