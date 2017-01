artikel-ansicht/dg/0/

Paris (dpa) Nach der bürgerlichen Rechten suchen in Frankreich nun die Sozialisten und ihre Verbündete einen Spitzenkandidaten für die Präsidentenwahl. Ex-Premier Valls gilt zwar als Favorit - aber seine Widersacher machen Punkte.

artikel-ansicht/dg/0/1/1544346/

Bei der ersten TV-Debatte linker Präsidentschaftsanwärter in Frankreich hat der als Favorit geltende Ex-Premier Manuel Valls einen Dämpfer erhalten. Laut einer Schnellumfrage des Meinungsforschungsinstituts Elabe fanden die Zuschauer seinen Widersacher Arnaud Montebourg vom linken Flügel der Sozialisten mít 29 Prozent überzeugender. Valls kam demnach auf 26 Prozent, der frühere Erziehungsminister Benoît Hamon auf 20 Prozent.

Bei Anhängern der Linken lag Valls hingegen mit 28 Prozent vorne. Der radikale Positionen vertretende Hamon lag nur einen Punkt dahinter.

Valls (54) geriet in der höflich und sachlich geführten Debatte am Donnerstagabend öfters in die Defensive, denn er verteidigte die Regierungsarbeit unter Präsident François Hollande. Dazu gehören Entlastungen für Unternehmen, um den Arbeitsmarkt anzukurbeln. "Es war nötig, den Unternehmen Spielräume wiederzugeben", sagte er. Beim Sender TF1 schauten etwa 3,8 Millionen Menschen zu.

Valls gab sich aber auch kämpferisch und sagte, das von vielen erwartete Ausscheiden der Linken nach der ersten Runde der Präsidentenwahl im April sei keine ausgemachte Sache. "Ich weise das zurück." Umfragen sehen den sozialistischen Kandidaten derzeit weit abgeschlagen - im linken Lager sind der unabhängige Anwärter Emmanuel Macron und der von der kommunistischen Partei PCF unterstützte Jean-Luc Mélenchon stärker. Beide nehmen nicht an der Vorwahl teil.

Montebourg (54) trat provozierend auf und griff Europa und seine wirtschaftlichen Stabilitätsregeln an. "Das Ziel von drei Prozent (Budgetdefizit) ist für mich kein politisches Ziel", sagte der frühere Wirtschaftsminister. Er nannte die zentrale Vorschrift des Euro-Stabilitätspakts, wonach Staaten mit ihrer Neuverschuldung die Grenze von drei Prozent der Wirtschaftsleistung einhalten müssen, eine "absurde Regel". Er wolle hingegen die Arbeitslosigkeit bekämpfen. Frankreich hat eine hohe Arbeitslosenquote von etwa zehn Prozent.

Hamon steckt Kritik für seinen Vorstoß ein, auf längere Sicht den Franzosen ein Grundeinkommen von bis zu 750 Euro pro Monat einzuräumen. Das könnte ein großes Problem darstellen, sagte Vincent Peillon, der auch Erziehungsminister war. Das Vorhaben dürfte laut Medienberichten mindestens 300 Milliarden Euro kosten.

Anhänger der Sozialisten und verbündeter Parteien werden am 22. und 29. Januar in einer offenen Vorwahl ihren Kandidaten für die Präsidentenwahl küren. Sieben Anwärter stehen zur Wahl.