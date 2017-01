Opfer von Terroranschlag schalten Anwalt ein

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa/bb) Opfer des Terroranschlags in Berlin haben einen Anwalt eingeschaltet, um schnelle und angemessene Entschädigungen durchzusetzen. Dabei schließen sie eine Klage vor Gericht und einen Prozess um die Sicherheitsmaßnahmen nicht aus. "Im worst case könnte das eine kostspielige Angelegenheit werden", sagte der Berliner Rechtsanwalt Andreas Schulz am Freitag der Deutschen Presse-Agentur über Zahlungen, die möglicherweise auf den Staat zukommen könnten. Schulz sprach von einem zwei- bis dreistelligen Millionenbetrag. Es müsse geprüft werden, ob die Sicherheitsvorkehrungen auf dem Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche am 19. Dezember angemessen gewesen seien. Derzeit sei es aber noch viel zu früh, über Verantwortlichkeiten und Prozesse zu spekulieren.