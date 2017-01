Neue Anruf-Masche beim Enkeltrick

artikel-ansicht/dg/0/

Hohen Neuendorf (OGA) Die Polizei warnt erneut vor Betrugsversuchen am Telefon, die dem so genannten Enkeltrick ähneln. Denn immer wieder ersinnen die Betrüger neue Vorgehensweisen. So erhielt eine 69-jährige Frau aus Hohen Neuendorf am Donnerstag einen Anruf von einem Mann, der sich als Mitarbeiter des Landeskriminalamtes Berlin vorstellte. Er erklärte, dass die Polizei bei Einbrechern Zettel mit Daten der Frau gefunden habe. Er wolle sie deshalb besuchen und Auskünfte einholen. Die Frau vermutete einen Betrugsversuch, sie reagierte geistesgegenwärtig, ging zum Schein darauf ein und informierte die Polizei. Beamte in Zivil beobachteten das Haus, der falsche Beamte kam jedoch nicht.