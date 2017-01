Erfolgreiche Sternensinger

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Die 35 Sternsinger der Pfarrei St. Konrad von Parzham Falkensee haben zu Jahresanfang wieder Spenden für Menschen in benachteiligten Regionen gesammelt - in diesem Jahr für Kenia. Dort sollen Schulen und Brunnen gebaut werden. Während der 126 Besuche konnten 3.046,37 Euro zugunsten von Projekten dort eingenommen werden. Der gesammelte Betrag wird an das Kindermissionswerk "Die Sternsinger" in Aachen überwiesen.