Karton im Hausflur angezÃ¼ndet: Hund verhindert Schlimmeres

Neuruppin (RA) Ein wachsamer Hund verhinderte in der Nacht zu Freitag offenbar Schlimmeres: Weil er anschlug, wachte eine Mieterin eines Mehrfamilienhauses an der Neuruppiner Schulzenstraße gegen 2.30 Uhr auf und wurde so auf ein Feuer im Hausflur aufmerksam. Unbekannte hatten dort offenbar einen leeren Pappkarton in Brand gesetzt. Die Frau verständigte sofort die Polizei. Auch die Feuerwehr wurde hinzu gerufen. Ein Löscheinsatz war jedoch nicht mehr nötig. Das Feuer beschädigte die Wand des Flures und hinterließ Rußspuren. Insgesamt entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro..