Ein Derby zum Abschluss der Hinrunde

Friedland (MOZ) Die Handball-Männer des SSV Rot-Weiß Friedland starten mit einem Derby ins neue Jahr. Sie müssen zum Hinrunden-Abschluss in der Verbandsliga Süd am Sonnabend (ab 18Uhr) in Müllrose gegen den Lokalrivalen HSG Schlaubetal-Odervorland ran, der mit sieben Siegen und drei Niederlagen Dritter der Tabelle ist. Die Friedländer sind mit je zwei Siegen und Unentschieden sowie sechs Niederlagen Zehnter.

"Wir haben uns etwas vorgenommen und wollen beide Punkte mit nach Hause nehmen. Wir wissen, dass dies ein schwere Aufgabe wird. Doch Derbys haben immer ihren eigenen Charakter", sagt SSV-Trainer Volker Musick. Nach nur wenig Training in der Winterpause konnte er in den abschließenden Übungen am Donnerstag "eine sehr gute Beteiligung" registrieren. Und auch zum Spiel wird der Coach wohl seinen kompletten Kader zur Verfügung haben. "Darüber bin ich selbst etwas überrascht, aber im Derby wollen halt alle dabei sein", erklärt Musick. So auch die früheren HSG-Spieler Max Voß, Tobias Bannert und Torwart Max Semrau.

Der Gastgeber ist Favorit in der eigenen Halle. Doch die Friedländer hoffen auch auf die zahlreiche Unterstützung ihrer Fans in der Schlaubetal-Halle. "Es ist ja eine kurze Anfahrt und vielen habe angekündigt, nach Müllrose zu kommen", sagt Musick.