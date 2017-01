Mit SprÃ¼ngen hinaus in die Welt

artikel-ansicht/dg/0/

Schöneiche (MOZ) Bis zum 8.Februar können die Leser der MOZ für ihre Athleten zur Wahl der populärsten Sportler des Jahres 2016 in Oder-Spree stimmen. Die MOZ stellt in loser Folge alle Kandidaten vor. Heute: Leichtathlet Volkmar Herrmann von der IGL Schöneiche.

Dehnen an der Sprossenwand: Volkmar Herrmann will in diesem Jahr an den Hallen-Weltmeisterschaften der Senioren in Südkorea teilnehmen. In der vergangenen Saison holte er bei der Freiluft-WM in Australien Silber im Hochsprung. © Marion Thomas

Von Kindheit an liebt er das Springen, Laufen und Werfen - als junger Leichtathlet trainierte Volkmar Herrmann eifrig in seiner alten Heimat Dresden, fühlte sich in vielen Disziplinen zu Hause und sammelte für die SG Dynamo so manch Medaille und Bezirksmeistertitel. "Sport war mein Leben", sagt der heute 61-Jährige und denkt gern zurück. Für einen Sieg bei der DDR-Kinder- und Jugendspartakiade hatte es allerdings nie gereicht. "Sie fand nur aller zwei Jahre statt und da zählte ich in meiner Altersklasse stets zu den jüngeren Teilnehmern, hatte keine Chance."

Nach dem Studium war dann Schluss mit dem Sport - die Arbeit ließ kaum mehr Zeit dafür. Volkmar Herrmann war im Außenhandel tätig und viel unterwegs, zog nach Berlin, arbeitete viele Jahre in Moskau. Erst als er mit der Familie ein Häuschen im Grünen am Berliner Stadtrand bezog und sich auch beruflich neu orientierte, entdeckte er seine alte Liebe wieder für sich: "Mein Sohn brachte mich auf die Idee. Er wollte unbedingt Leichtathletik trainieren. Wir meldeten ihn bei der IGL Schöneiche an und irgendwie bekam ich selber Lust, wieder Sport zu treiben."

Seit 2006 trainiert Herrmann mehrmals pro Woche, auch wenn es damals gleich mit einer Verletzung losging: Im September riss die Achillessehne, doch zwei Monate später stand er schon wieder in der Trainingshalle. Auch zwei Knie-Operationen hielten ihn nicht davon ab, erneut zu rennen, zu springen und zu werfen. "Ich liebe die Vielfalt, auch wenn mir das Hochspringen mit und ohne Stab das Liebste ist."

Im Verein läuft es bunt gemixt mit Jung und Alt - und alle lieben ihre sportliche Betätigung. "Mir macht das Training wieder unglaublich viel Spaß und: toi, toi, toi - seit 2009 bin ich verletzungsfrei", freut sich Herrmann, der neue Herausforderungen sucht. "Ich liebe den Wettkampf. Das Kräftemessen mit anderen gehört für mich zum Sport dazu." Und so verwundert es auch nicht, dass er sich in der Schöneicher Interessengemeinschaft Leichtathletik engagiert, für alle Vereinsmitglieder die Organisation von Wettkämpfen in die Hände genommen hat.

Selbst steckt er sich hohe Ziele - und startete im vergangenen Jahr national und international so durch. Bei den Hallen-Regionalmeisterschaften im Bundesleistungszentrum Kienbaum gewann er den Weitsprung, den Hochsprung, das Kugelstoßen und den 60-m-Sprint der Altersklasse M60. Auch bei den Deutschen und den Europameisterschaften in der Halle belegte Herrmann vordere Ränge in zahlreichen Disziplinen. Bei den Masters Europa Losovice 2016 wurde er Europameister über 200 Meter (30,28Sekunden) sowie im Dreisprung (9,96Meter), außerdem holte er Silber über 100m (14,43), 400m (68,04) und im Hochsprung (1,49).

Das absolute Highlight aber war die Teilnahme an den Senioren-Weltmeisterschaften im australischen Perth. "Das sind schon einmalige Erlebnisse", schwärmt der agile Athlet. "Beim Hochsprung hatten wir beste Bedingungen, 32 Grad Wärme, eine tolle Atmosphäre und einen schönen Wettkampf mit elf Startern." Am Ende holte er mit 1,56 die Silbermedaille hinter dem Polen Dariusz Bednarski.

In diesem Jahr sieht Volkmar Herrmann die größte Herausforderung bei der Hallen-WM in Südkorea. "Ich werde ein straffes Programm absolvieren. Aber wenn man schon so weit reist, dann muss es sich natürlich auch lohnen ...", sagt er lächelnd. In Daegu wird er den Fünfkampf mit 60-m-Hürden, Weit- und Hochsprung, Kugelstoßen und 1000-Meter-Lauf in Angriff nehmen. Dazu stehen Einzelstarts im Hürdensprint, über 200m sowie in seinen Lieblingsdisziplinen Hochsprung und Stabhochsprung auf dem Programm.

"So viele Starts sind nicht schlimm für mich, im Gegenteil - es ist positiver Stress und macht Spaß", erklärt Volkmar Herrmann. Inzwischen kenne er viele andere Athleten, man wisse sich zu schätzen und habe immer was zu erzählen. "Ich möchte es nicht missen und wer weiß, wie lange ich noch gute Leistungen bringen kann. Im Moment fühle ich mich topfit." Und so kommt der Schöneicher mit hohen Sprüngen hinaus in die weite Welt.