LÃ¶we kriegt jeder Woche seinen Schuss

Eberswalde (MOZ) Altersschwach wirkt er nicht gerade, wie er daliegt in seinem Rückzugsraum im Zoo. Der Löwe hat den Kopf erhoben, die Augen wachsam. Dazu ein Grollen, das den Beobachtern in Mark und Bein fährt. Dann zucken sie zusammen: Hans brüllt kurz, aber kräftig, als ihn ein Pfeil am Hinterteil trifft.

Wieder hat er seine Medizin verabreicht bekommen - mit einem mehr als 20 Zentimeter langen Pfeil aus dem Narkosegewehr. "So ein Pfeil kostet rund 20 Euro", sagt Steffen Wegener. Eine Ladung hat der Tierpfleger verschossen, jetzt legt sein Kollege Uwe Fanke das schlanke Gewehr durchs Gitter des Käfigs an.

Tierarzt Ehrenreich Lemke hält sich derweil im Hintergrund. Er kennt den Zoo in und auswendig. Seit 1974 ist er immer wieder im Einsatz in der Anlage. "Natürlich mit Unterbrechungen", wie der 70-Jährige erklärt. Ein konkretes Vertragsverhältnis gibt es nicht. "Ich komme auf Abruf", sagt er, immer im Wechsel mit einer jüngeren Kollegin.

In der Vergangenheit hat er beim Impfen der Löwen noch mit einem Blasrohr gearbeitet. "Die musste man wie ein Indianer selbst bedienen", sagt Lemke. Je nach Puste schaffe man da fünf bis sechs, vielleicht auch mal zehn Meter - allerdings nur mit den leichteren Pfeilen, die bis zu fünf Milliliter fassen. "Jetzt brauchen wir zehn Milliliter."

Wie gut, dass er und die Pfleger des Zoos mittlerweile nicht mehr pusten müssen, sondern auf ein Narkosegewehr zurückgreifen können. Fanke und Wegener haben extra eine Prüfung abgelegt, um das Gerät bedienen zu dürfen, das mit Kohlenstoffdioxid angetrieben wird.

Diesmal kommt es bei Hans zum Einsatz. 19 Jahre ist der Löwe alt. Ein stattliches Alter, das er in freier Wildbahn nicht erreicht hätte. Dort werden die Raubkatzen etwa zwölf Jahre alt, wie Zooleiter Bernd Hensch erklärt. In Gefangenschaft können sie bis zu 20 Jahre lang leben. Seit einigen Monaten macht der alte Löwe den Pflegern Sorgen. Kreislaufprobleme haben sie festgestellt. "Im November wackelte er plötzlich so", sagt Hensch. Außerdem wurde er dünner und dünner. Also untersuchte das Team seine Ausscheidungen - ohne Beunruhigendes zu finden.

Das Problem bei so einem alten Löwen: "Eigentlich müssten wir ihn sedieren und ihm Blut abnehmen", sagt Tierarzt Lemke. "Doch wenn wir den narkotisieren, dann war's das." Also gehen sie symptomatisch vor - im wahrsten Sinne des Wortes: Sie orientieren sich an den Symptomen und verabreichen dem Tier Woche für Woche wechselnde Medikamente. Schmerzlinderndes, Vitamine, Antibiotika, Mittel, die den Kreislauf anregen.

"Das erzielt Wirkung", sagt Lemke, "sonst wäre er jetzt schon tot." Aber: "Die Aussichten sind nicht sehr gut." Der Tierarzt vermutet, dass das Problem im oberen Rachenbereich sitzt, möglicherweise an den Lymphknoten. "Er speichelt ständig", sagt er. "Vielleicht ist es auch eine tumoröse Veränderung."

Da könnte das Zoo-Team nicht mehr viel ausrichten. "Quälen muss sich der Löwe nicht", stellt Hensch klar. Vorher würden sie ihn von seinen Leiden erlösen. "Im Moment aber macht er einen besseren Eindruck." Schritt für Schritt, Spritze für Spritze, beraten der Direktor, der Arzt und die Pfleger, wie es weitergeht mit Hans. Doch wann Ehrenreich Lemke und das Narkosegewehr das nächste Mal zum Einsatz kommen, steht noch nicht fest.