Evangelisches Gymnasium muss vorerst ohne Schulpfarrer auskommen

Neuruppin (rue) Am Evangelischen Gymnasium Neuruppin wird es vorerst keinen neuen Schulpfarrer geben. Das teilte Matthias Puppe, Superintendent des Kirchenkreises Wittstock-Ruppin, auf RA-Anfrage mit.

Pfarrer Markus Schütte, der das Amt fünfeinhalb Jahre inne hatte, ist seit Anfang des Jahres als Gemeindepfarrer in Velten tätig. Er war am 20. Dezember feierlich verabschiedet worden.

Doch über kurz oder lang soll die Schule wieder einen Geistlichen zur Seite gestellt bekommen. "Wir planen, das personell zu regeln und arbeiten an der Weiterführung des Projekts", sagt Matthias Puppe. Aktuell gelte es aber erst einmal, Bilanz des Pilotprojekts "Schulpfarrer zu ziehen. "Bevor wir neu ausschreiben, müssen wir wissen, was genau wir wollen, wie das Profil der Stelle aussehen soll und welche Begabungen die Bewerber mitbringen müssen", so der Superintendent weiter. "Die zeit nehmen wir uns auch." Dabei arbeite der Kirchenkreis eng mit der Schulleitung des Evangelischen Gymnasiums zusammen. Zudem müsse noch die Finanzierung einer neuerlichen Schulpfarrer-Stelle geklärt werden.

Ein Schulpfarrer hat vor allem die Aufgabe, Seelsorgedienste für Schüler und Lehrer zu leisten. "Das Gute daran ist, dass er dem Seelsorge-Geheimnis unterliegt", so Superintendent Puppe. Zudem hat er die Schulgottesdienste organisiert und gemeinsam mit den Jugendlichen gestaltet. "Außerdem soll er das evangelische Profil der Schule im Blick behalten und schauen, wie man es fördern und entwickeln kann." Nicht zuletzt soll er als Religionslehrer auch vollwertiges Mitglied des Kollegiums sein.

Aktuell werden diese Aufgaben laut Matthias Puppe von den Lehrern, anderen Angestellten sowie Partnern des Kirchenkreises übernommen.