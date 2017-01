artikel-ansicht/dg/0/

Joachimsthal (MOZ) Ein Räumfahrzeug ist auf der L23 in einer Waldeinfahrt zwischen Joachimsthal und der Autobahnabfahrt in einen Straßengraben gerutscht. Das haben Augenzeugen der Polizei am Freitagmorgen gemeldet. Die Straßenmeisterei Eberswalde, zu der das Fahrzeug vermutlich gehörte, äußerte sich nicht zum Vorfall. Die Unfallursache ist unklar.