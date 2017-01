Skandal ohne Ende

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Fiat-Chrysler-Chef Sergio Marchionne ist immer für einen flotten Spruch gut. Die forsche Art, mit der er nun die Vorwürfe der US-Umweltbehörde in Sachen Diesel-Abgas-Manipulation vom Tisch fegt, könnte ihm aber noch auf die Füße fallen. Das kann er am Beispiel des VW-Managers Oliver Schmidt sehen, dem nun 169 Jahre Haft drohen. Wer einmal in die Mühlen der US-Behörden gerät, muss mit dem Schlimmsten rechnen.

Das hatte man auch bei VW nicht so wirklich verstanden, trotz der über 20 Milliarden Dollar, die Wolfsburg als Strafen akzeptiert hat. Denn dass Oliver Schmidt in Haft sitzt und vielleicht auf Jahre oder gar auf Lebenszeit im Gefängnis verbringen muss, hat er der Tatsache zu verdanken, nach Florida in den Urlaub geflogen zu sein. Das dürfte die Zahl von USA-Reisen der VW-Manager in Zukunft stark verringern.

Die Chance hat Marchionne eher nicht, schließlich führt er ein italienisch-amerikanisches Unternehmen. Aber selbst wenn er die USA meiden würde: In Europa ist man aufgewacht. Zwar hält noch immer der italienische Staat seine schützende Hand über den Autoriesen, doch Brüssel will Konsequenzen sehen. Und auch in Berlin möchte man gern, dass nicht nur VW als Missetäter dasteht. Übrigens wird in Frankreich nun gegen Renault ermittelt. Ein Ende des Diesel-Skandals ist nicht in Sicht. Es geht gerade erst richtig los.