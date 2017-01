Eine neue Runde in Nahost

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Ein neuer Anlauf für eine Friedenslösung in Nahost? Man kann die Initiativen und Runden inzwischen nicht mehr zählen und es gehört wohl wenig prophetische Gabe dazu, auch der Großveranstaltung an diesem Wochenende in Paris ein Scheitern vorherzusagen. Zumal Israelis und Palästinenser nicht am Tisch sitzen. Die üblichen Appelle, Warnungen vor einer weiteren Zuspitzung der Lage und, nicht zu vergessen, ein wenig Glanz für den scheidenden französischen Präsidenten - das dürfte es gewesen sein.

Gewiss, die Warnungen sind nicht übertrieben. Auf palästinensischer Seite macht sich Hoffnungslosigkeit breit angesichts einer israelischen Politik, die nicht einmal mehr rhetorisch an einer Zwei-Staaten-Lösung festhält und damit auch die Fiktion zerstört, dass es doch noch eine Einigung in dieser Richtung geben könnte. Israels ultrarechter Erziehungsminister Naftali Bennett triumphiert ganz offen, nach Amtsantritt des neuen US-Präsidenten Donald Trump werde man Palästina "von der Tagesordnung" nehmen. Die Folge dürfte ein Wiederaufflammen des Terrors sein, der von Israel mit aller Härte vergolten wird, was wiederum weiteren Terror nach sich zieht.

Kurz vor Weihnachten hatte Noch-US-Präsident Barack Obama im Weltsicherheitsrat erstmals eine Resolution passieren lassen, in der die israelische Siedlungspolitik verurteilt wird. Tatsächlich wird die Siedlungspolitik immer wieder als eines der Haupthindernisse auf dem Weg zu Frieden bezeichnet. Doch ist es denkbar, dass sich eine Entwicklung, an der alle israelische Regierungen seit 1967 Verantwortung tragen, noch einmal zurückdrehen lässt? Inzwischen leben rund 500 000 Israelis in den besetzten Gebieten. Sie zwangsweise zurückzuholen, würde den israelischen Staat einer Zerreißprobe aussetzen, an der er zerbrechen könnte.

Nicht vergessen werden darf schließlich, dass Israel sich 2005 aus dem Gaza-Streifen zurückgezogen hat - und dafür nicht belohnt wurde. Damals hätte die palästinensische Seite die Möglichkeit gehabt, mit Geld aus aller Welt ein blühendes Gemeinwesen aufzubauen. Doch die Hamas wie auch andere radikale Palästinensergruppierungen zogen es vor, Gaza zur Abschussrampe für Raketen und zum Ausgangspunkt für die Rückeroberung ganz Israels zu machen. Eine ebenso illusionäre wie selbstzerstörerische Politik, die drei Kriege mit vielen Toten nach sich zog. Eine ähnliche Entwicklung im Westjordanland ist eine israelische Horrorvorstellung.

Dennoch geht an einer Zwei-Staaten-Lösung kein Weg vorbei, wenn Israel - wegen der demographischen Entwicklung - sowohl jüdisch als auch demokratisch bleiben will. Das scheint freilich die israelischen Hardliner wenig zu kümmern; was bedeutet, dass das Land keinen Frieden mit den Palästinensern findet und seine internationale Reputation prekär bleibt. Eine Einigung mit den Palästinensern indes ist unmöglich, solange diese gespalten sind und der eine Teil Israel unversöhnlich gegenübersteht. Gäbe es einen unbedingten Friedenswillen, ließe sich wohl eine Lösung finden - auch für die Siedlungen, ohne diese zu räumen oder gar zu zerstören. Danach aber sieht es nicht aus.