NÃ¤chstenliebe hat Grenzen

(MOZ) Das Urteil des Bundesgerichtshofs zur Klage eines gehbehinderten Cottbusers, der seine Nachbarn zur Mitfinanzierung eines Fahrstuhls verpflichten will, dürfte die Gemüter erregen. Die Reaktionen reichen von Mitleid mit dem 80-Jährigen bis hin zu Verständnislosigkeit über die Forderung, eine recht hohe Investition nach dem Solidarprinzip auf alle Bewohner des Hauses zu verteilen.

So nachvollziehbar die Forderung des Rentners seines Handicaps wegen auch ist, einen Allgemeinanspruch kann es nicht geben - schon aus baulichen Gründen ist nicht in jedem Haus nachträglich der Einbau eines Fahrstuhls möglich. Der Gerichtshof hat sich zudem kompromissbereit gezeigt, in dem er dem Einbau einer Rampe und eines Treppenliftes zustimmte.

Der Fall verdeutlicht aber auch, wie sich das Lebensumfeld mit dem Alter ändert. Wer in der Blüte seines Lebens weitab auf dem Lande gebaut hat, weil die Grundstückspreise dort am günstigsten waren, darf sich Jahrzehnte später bei eingeschränkter Mobilität nicht beschweren, dass Arzt und Discounter zu weit entfernt sind. Wer sich plötzlich daran stört, der muss - wie vermutlich auch der Cottbuser - eben umziehen.