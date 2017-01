GroÃŸes Interesse an Leipa-PlÃ¤nen

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Die Präsentation der Leipa Papierfabrik zur geplanten Rekonstruktion der Papiermaschine 5 in diesem Jahr stieß auf großes Interesse. Mehr als 50 Gäste verfolgten am Freitag im Tagungssaal des Turmhotels die Erläuterungen zum Investitionsvorhaben. 220 Millionen Euro werde Leipa in das Projekt investieren, erklärte Leipa-Geschäftsführer Peter Probst. Die Leipa Gruppe werde damit den Standort Schwedt stärken, Arbeitsplätze sichern und neue schaffen. Trotz eines deutlichen Anstiegs von Produktion und Transport werde Leipa die Belastung für Anwohner und Umwelt senken, versprach Peter Probst.