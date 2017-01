Feiertag in Rietz

artikel-ansicht/dg/0/

Rietz (MZV) Der wohl älteste Verein im Land Brandenburg feierte am vergangenen Wochenende inSeit 237 Jahren wird in der kleinen Gemeinde mit dem Schepperfest eine alte Tradition gehegt und gepflegt. Ein Fest mit festgelegten Regeln und Ritualen, an denen seit Beginn festgehalten wird. Allen Emanzipierungen oder Frauenquoten zum Trotz: Die Hauptversammlung zum Festbeginn in der Gaststätte Seeblick ist und bleibt eine reine Männersache! Hier wird die Bilanz des vergangenen Jahres besprochen, es erfolgt ein Kassensturz und neue Mitglieder werden aufgenommen. "In diesem Jahr konnten wir zwei neue Mitglieder begrüßen. Wer in den Verein eintritt, muss sich verpflichten, aktiv an Begräbnissen teilzunehmen. Dazu gehört das Grab auszuheben und den Sarg herabzulassen", erklärte Ronny Lincke, der Vereinsvorsitzende. Natürlich spielen die Frauen dennoch eine wichtige Rolle im Verein. Ein Fischerbootmodell aus dem Jahre 1859 wird immer am Vorabend des Festes von den ihnen mit vielen bunten Bändern geschmückt. Diese Widmungsbänder, das älteste ist auf 1781 datiert, wurden früher von den Schiffertöchtern gestiftet, zum ersten Besuch beim Schepperball. So diente der Schepperball damals als eine Art von Partnervermittlung. Heute genießt man beim Traditionsfest das gemütliche Beisammensein. Gefeiert wurde wie immer mit der ganzen Familie. Der Nachmittag gehörte den kleinen Rietzern und die "Alten" erinnerten sich bei Kaffee und Kuchen an die gute alte Zeit. Bis weit nach Mitternacht wurde dann beim großen Schepperball getanzt. Höhepunkt war jedoch der Schepperumzug. Nach der Versammlung zogen die Mitglieder, begleitet von einer Musikkapelle, zur Dorfmitte, wo sie den Kahn aus den Händen der Frauen entgegennahmen und zum Festsaal brachten. Der Einzug in die Gaststätte und das Hochziehen des Kahnmodells an die Decke war, - wie jedes Jahr - der Startschuss für den "Rietzer Feiertag".