Trink- und Abwasserverband trotzt den Winterkapriolen

Bad Freienwalde (MOZ) Heftige Schneeschauer, Frost, Regen - der Winter zeigt in diesen Tagen seine ganze Bandbreite. Die Mitarbeiter des Trink- und Abwasserverbandes Oberbruch-Barnim (TAVOB) beobachten die meteorologische Entwicklung mit Argusaugen. Doch glücklicherweise gibt es bisher keine größeren Schäden an Leitungen und Betriebsstätten. Geschäftsführer Johannes Schwanz rät Bürgern allerdings zur Achtsamkeit. Vor allem sollten Hydranten und Fäkalgruben beim Schnee räumen nicht zugeschüttet werden. Das könne im Ernstfall gravierende Folgen haben, so Johannes Schwanz.

Der TAVOB ist für ein Gebiet von 580 Quadratkilometern zuständig. Es reicht von Hohensaaten bis Beiersdorf und Sternebeck, von Zollbrücke bis Vevais. An dem 500 Kilometer langen Rohrnetz gab es zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine witterungsbedingten Ausfälle bzw. Schäden. Solange Schnee liege, sei das alles kein Problem, weiß Johannes Schwanz. Schnee diene als Isolationsschicht. Schlimmer werde es, wenn es nur Frost gibt und die Minusgrade buchstäblich in den Keller rutschen. Mit solch einer Entwicklung rechnet der TAVOB-Geschäftsführer ab nächster Woche. Dann sei wieder Frost angesagt. Den Bürgern rät er, Kellerfenster und -türen geschlossen zu halten, um nicht Gefahr zu laufen, dass die Wasseruhren platzen. Das passiere bei Frost sehr schnell. Den Schaden habe der Kunde. Der müsste nicht nur finanziell dafür gerade stehen, sondern im schlimmsten Fall auch mit einem längeren Ausbleiben des Wassers leben. Bei einer Havarie könnten nicht alle Schäden auf einmal behoben werden, so Schwanz.

Noch gut erinnert sich der Geschäftsführer an die Jahre 1996/97. Da sei der Boden bis 1,50 Meter tief gefroren gewesen und damit auch Wasser- und Abwasserleitungen. "Ich hoffe, dass wir als Verband alle Schwachstellen seither beseitigen konnten und es zu keinen größeren Schäden an den Leitungen mehr kommen wird", sagt Johannes Schwanz.

Sollte es in den nächsten Tagen allerdings wieder zu heftigen Schneefällen kommen, dann wird Michael Webert alle Hände voll zu tun bekommen. Der Leiter der Kläranlage in Wriezen muss dann nämlich mit der Schippe die Ränder der zwei Belebungsbecken vom Schnee befreien. Ansonsten bleibt die sogenannte Brücke, die im langsamen Tempo in dem Becken rotiert, stehen. Das wiederum hätte zur Folge, dass das Belebungsbecken, eins fasst 6000 Kubikmeter Abwasser, nicht mehr richtig durchmischt und mit Sauerstoff versorgt werde, erklärt Michael Webert. Und das würde sich schlecht auf die Abbauleistung auswirken. Dann nämlich, so erklärt der 32-Jährige, könnten die Bakterien nicht mehr richtig arbeiten und man bekäme Probleme, die vorgeschriebenen Grenzwerte einzuhalten, die für geklärtes Wasser gelten. Doch glücklicherweise habe es einen solchen Fall noch nie gegeben. "Bisher hatten wir alles im Griff", so der Leiter der Kläranlage.

Störungsbereitschaft beim TAVOB: Trinkwasser Tel. 0170 9206193, Abwasser 0171 8012069