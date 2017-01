Kreisreform-Ã„rger bestimmt Jahresauftakt

artikel-ansicht/dg/0/

Prenzlau (MOZ) Mit Kritik an Reformen des Landes Brandenburg eröffnete Prenzlaus Bürgermeister Hendrik Sommer den großen Neujahrsempfang in der Uckerseehalle. Er machte aus seinem Ärger über die geplante Kreisreform keinen Hehl.

Wirtschaftsminister Albrecht Gerber führt das UM-Kennzeichen an seinem Wagen. Es soll die Verbundenheit des SPD-Politikers mit der Uckermark bezeugen. Gerber ist Mitglied des SPD-Ortsvereins Prenzlau. Beim Neujahrsempfang der Stadt und der Bundeswehr musste er sich jedoch den Unmut von Bürgermeister Hendrik Sommer anhören. Der Parteilose nahm in seiner Rede vor mehr als 800 Gästen in der Uckerseehalle kein Blatt vor den Mund. Nirgendwo in Deutschland hätten Kreisgebietsreformen Erfolge erzielt, wie wissenschaftliche Studien belegen würden. Der neue Großkreis Uckermark-Barnim würde größer sein als das Saarland und die Länder Berlin, Hamburg und Bremen zusammen. Für diesen Großkreis seien jetzt zwei Kreisverwaltungen zuständig. "Und jetzt erklärt man uns tatsächlich, dass zukünftig nur eine Kreisverwaltung das Gleiche effektiver, wirtschaftlicher und vor allem bürgernäher leisten soll", wetterte Sommer unter großem Beifall des Publikums. Geld werde auch nicht gespart. Dagegen seien die letzten Reformen im Land Brandenburg, allen voran Polizei und Schule, ins Leere gelaufen.

In Erinnerung an die 200 Jahre währende Geschichte Prenzlaus als Kreisstadt soll im März eine Festveranstaltung stattfinden. Der Landkreis beteilige sich "leider" nicht daran.

Der Wirtschaftsminister wollte sich nicht ausführlicher zur Kreisreform äußern. Stattdessen würdigte er vor allem die Erfolge Prenzlaus auf wirtschaftlichem Gebiet. Gerber erinnerte an die Rettung des Modulbauers Aleo, der nun unter dem Namen Aleo Sunrise und mit 60 zusätzlichen Beschäftigten eigene Solarzellen herstellt. Ebenso habe die Landesregierung den Wiederaufbau des abgebrannten Autoteileherstellers Boryszew untersützt. Heute sei die Lage in der Uckermark anders als vor 20 Jahren. Menschen würden wieder zurückkommen. Brandenburg sei das Land im Osten mit dem höchsten Wirtschaftswachstum.

Wie sich das in Prenzlau darstellt, demonstrierten Hendrik Sommer und der Kommandeur des Fernmeldebataillons 610 mit einer Großbildpräsentation in Form des Jahresrückblicks 2016. Oberstleutnant Frank Reiser verkündete dabei, dass er in diesem Jahr Abschied nehmen wird von der Uckermark. In der Regel dauere die Dienstzeit drei Jahre. So werde es nun einen Wechsel geben. Reiser war schon einmal vor 20 Jahren zu einem Einsatz gerufen worden. Er kommandierte eine Bundeswehrkolonne aus Rendsburg im Kampf gegen die Jahrhundertflut an der Oder.