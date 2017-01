Alle FCS-Teams wieder im Training

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Nachdem nach einer Weihnachts- und Silvesterpause nunmehr in allen Mannschaften des FC Strausberg das Training wieder angelaufen ist, wird es Zeit für die nächsten Hallenturniere.

Viele Mannschaften haben schon vor Weihnachten die Hallensaison bei diversen Turnieren in der näheren und weiteren Umgebung eingeläutet. Zum zweiten Mal treffen sich die Nachwuchsfußballer der B-Junioren und der F-Junioren zum "Pflegetraum-Cup". Pflegetraum-Geschäftsführer Stefan Fritsch, zugleich Mitglied des Wirtschaftsbeirats des FC Strausberg, unterstreicht damit erneut sein Engagement für die vielen Jugendlichen im Verein. Seine junge Firma, die erst im zweiten Jahr tätig ist, ist mittlerweile eine etablierte Kraft in der Stadt und drum herum, wenn es um die ambulante Pflege geht.

Das Turnier wird am 21. Januar in der modernsten Fußballhalle der Umgebung, der SH35 auf dem Gelände des Sport- und Erholungsparks in der Landhausstraße, um 10 Uhr angepfiffen. Zunächst spielen die F-Junioren (Jahrgänge 2008 und 2009). Neben zwei Mannschaften des gastgebenden FC Strausberg spielen auch Fußballer von Germania Schöneiche, aus Hennigsdorf, SV Gartenstadt, FV Erkner, FV Preußen Eberswalde sowie aus der polnischen Partnerstadt Debno.

Direkt nach der Siegerehrung der Kleinen kommen die B-Junioren (Jahrgänge 2000 und 2001) zum Zug. Mit dabei sind der FCS, SSV Einheit Perleberg, Hennickendorfer SV, FV Erkner, FSV Blau Weiß Mahlsdorf/Waldesruh, Germania Schöneiche, Berliner AK sowie der SFC Friedrichshain.

Bei beiden Turnieren wird in zwei Gruppen (vier Teams) gespielt. Die Gruppenersten stehen über Kreuz im Halbfinale. Alle Plätze werden ausgespielt und die Spiele leiten erfahrene Nachwuchsschiedsrichter. Das Catering übernimmt das bewährte Team aus dem Junge-Wilde-Treff des FCS. Der Eintritt ist frei.