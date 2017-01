"Im Freistil-Bereich muss VerstÃ¤rkung her"

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Ringer der neuformierten Kampfgemeinschaft Frankfurt/Eisenhüttenstadt haben die Regionalliga Mitteldeutschland als Vierte abgeschlossen. Wie dieses Ergebnis zu bewerten ist, wo die Stärken lagen und was für die neue Saison angedacht ist, darüber sprach Florian Crusius mit dem Trainer und Aktiven Marc Wentzke.

artikel-ansicht/dg/0/1/1544394/

Herr Wentzke, zu Beginn der Regionalliga-Saison im September nannten Sie als Ziel einen gesicherten Mittelfeldplatz. Sind Sie zufrieden mit Rang viert oder war noch mehr drin?

Der Mittelfeldplatz war mein persönliches Ziel. Im Fokus stand aber schlicht und einfach nur der Ringkampf. Wir wollten unsere schöne Sportart wieder attraktiv präsentieren. Ich bin der Meinung, dass uns das gut gelungen ist. Nur über die vielen Unentschieden haben wir uns etwas geärgert. Da haben wir ein paar Punkte verschenkt.

Was fehlte Ihren Ringern noch gegenüber den Top-Teams aus Jena, Berlin und Potsdam?

Wir haben eine gute Mischung aus jungen sowie alten und erfahrenen Athleten. Die Youngster waren zu Beginn sehr nervös. Das ist aber normal und hat sich im Laufe der Saison auch gelegt. Schlussendlich sind gerade die Jungen zu einem wichtigen Teil der Mannschaft geworden. Zu den Top-Vereinen fehlen uns die Punktebringer im Freistilbereich. Traditionell liegen unsere Stärken im griechisch-römischen Stil.

Warum fehlten Freistilringer, abgesehen davon, dass sie in Frankfurt nicht ausgebildet werden?

Es gibt genügend Freistiler, die auch bereit wären, in der Regionalliga zu kämpfen. Doch sie verlangen auch eine kleine Prämie, die wir durch den Neuanfang aber leider nicht zahlen konnten.

Welche Athleten haben Sie besonders überzeugt?

Ich möchte keinen hervorheben, denn wir sind eine Mannschaft. Und als diese sind wir im Laufe der Saison immer weiter zusammengewachsen. Und das war mit einer fast komplett neuen Truppe nicht ganz so leicht. Doch jeder hat erkannt, welche Richtung wir einschlagen, und wir sind diese erfolgreich gegangen.

In der Mannschaft kämpften auch einige Judoka mit. Wie kam deren Einbeziehung zustande?

Am Komplex des Sportzentrums befindet sich die Judo- gleich neben der Ringerhalle. Die Freundschaften der Sportler sind groß und die Judoka hatten Lust, dieses neue Projekt mit uns anzugehen. Da uns ja die Freistiler fehlten und die Judoka beim Freistil ihre Beine auch benutzen können, war das ein guter Deal für beide Seiten.

Wie hat das Team den Saisonabschluss gefeiert?

Es war eine harte und lange Saison. Nach dem letzten hohen Heimsieg und dem Gewinn des vierten Tabellenplatzes hatten wir dann mehrere Gründe zum Feiern. Im Foyer der Brandenburg-Halle gab es eine Kleinigkeit zu essen und zu trinken. Gleichzeitig haben wir uns mit kleinen Geschenken bei allen Sponsoren und ehrenamtlichen Helfern bedankt. Erfreulicherweise waren auch einige Fans gekommen, bei denen wir uns natürlich ebenfalls für die grandiose Unterstützung bedankt haben.

Nach der Saison ist bekanntlich vor der Saison. Wie soll es im nächsten Jahr weiter gehen?

Die Planung ist bereits in vollem Gang. Wichtig ist, die alte Mannschaft so zusammenzuhalten, wie sie jetzt ist. Natürlich schauen wir uns nach dem ein oder anderen Neuzugang um. Da habe ich bereits Gespräche geführt, primär in unserem schwächelnden Freistilbereich. Weiterhin müssen wir neue Sponsoren gewinnen, um die Qualität zu erhalten.

Vor welchen Höhepunkten stehen einige der Ringer in den kommenden Monaten?

Erst einmal beginnt für die Leistungskader die Vorbereitung auf die Deutschen Meisterschaften und danach entscheidet sich, wer sich für weitere Aufgaben mit der Nationalmannschaft qualifizieren kann.