Ehrgeiziges Projekt im Fontanejahr

Neuruppin (RA) Touristen müssen sich in der Fontanestadt bislang auf eigene Faust auf den Spuren des Romanciers wandeln. Das könnte ein Projekt ändern, das am Mittwoch vom Kulturbeirat der Stadt besprochen wurde.

Neuruppins Kulturmanager Mario Zetzsche stellte bei der Sitzung des Gremiums ein Wegeleitsystem vor, das es Besuchern der Stadt ermöglichen soll, einerseits die Wirkungsstätten zu besuchen, an denen sich Fontane zu seinen Lebzeiten aufgehalten hat. Andererseits sollen dort auch Plätze Teil der Route werden, die von dem Romancier in seinen Werken beschrieben wurden, oder solche, die für Personen von Bedeutung waren, die im Zusammenhang mit dem Dichter standen. Das Projekt entsteht - so, wie es am Mittwoch vorgestellt wurde - in Zusammenarbeit mit dem Historischen Verein der Grafschaft Ruppin. Stadtführer Ulrich Gaebler, der zugleich im erweiterten Vorstand des Vereins tätig ist, hatte die Idee an Zetzsche herangetragen, weil die Historiker ohnehin bereits eine Broschüre als Wegweiser auf Fontanes Spuren erarbeitet haben.

Zetzsche aber würde die Idee gern weiter ausbauen. Dabei soll sowohl über die Grenzen der Kernstadt hinaus gegangen werden als auch eine webbasierte Lösung für Smartphones entstehen. So gebe es ein landesweites Projekt der Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH (TMB), bei dem wichtige Orte mit einer sogenannten Beacon-Technik versehen werden sollen. Das Wort leitet sich vom englischen Begriff für Leuchtfeuer ab. Dieses soll es erlauben, Handys und ähnliche Geräte zu erkennen, die sich in der Nähe befinden und diesen auf Wunsch weitere Informationen anzubieten. Damit sei es beispielsweise denkbar, dass Kameras der Mobiltelefone erkennen, dass sie auf das Neuruppiner Museum gerichtet sind. Wahlweise könnten dann etwa kurze Filme zu historischen Begebenheiten abgespielt oder andere Optionen ausgewählt werden. Der Vorteil sei, dass damit das gesonderte Herunterladen von Apps für jede Stadt entfällt. (Seite 4)