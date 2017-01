Polen sammeln fÃ¼r Medizintechnik

artikel-ansicht/dg/0/

Slubice (MOZ) An diesem Sonntag sind in Polen wieder Tausende Freiwillige unterwegs, um Spenden für die Aktion "Wielka Orkiestra Swiatecznej Pomocy" (WSOP), zu deutsch "Großes Orchesters der Weihnachtshilfe", zu sammeln. Diese Sammlung findet bereits zum 25. Mal statt. Mit dem gespendeten Geld wird Medizintechnik für Kinderkrankenhäuser und Geriatrien in Polen finanziert. Als Dankeschön für alle Helfer und Spender findet jedes Jahr im Sommer das Festival "Haltestelle Woodstock" statt. Jeder Spender, der Geld in eine der Sammelbüchsen steckt, erhält zum Dank einen roten Herz-Aufkleber geschenkt.

Auch in Frankfurts Nachbarstadt Slubice wird am Sonntag Geld gesammelt, mehr als 70 Helfer - überwiegend Jugendliche - beteiligen sich daran. Zusätzliches Spendengeld wird durch mehrere Auktionen eingenommen, die ab 14 Uhr im Kulturhaus SMOK stattfinden, umrahmt von einer großen Spendengala. Unter den Hammer kommen zwei Trikots und zwei signierte Fußbälle des polnischen Nationaltorhüters Lukasz Fabianski, der in Slubice geboren wurde und bei Polonia Slubice das Fußballspielen erlernte. Versteigert werden weiterhin Logenplätze für einen Eisspeedway-Tag in Gorzów, ein Turmaufstieg für zehn Personen in der St. Marienkirche, eine Gruppenfahrt mit der "Zefir", eine Frankfurt-Slubicer Flagge mit den Unterschriften der polnischen Handball-Nationalmannschaft, Kunstgegenstände, Gutscheine für Restaurants und Sportstätten in Slubice und vieles mehr. Die letzte Auktion beginnt um 19 Uhr. Das Kulturprogramm mit Musik und Tanz endet um 20 Uhr. Zum Abschluss gibt es am Oderufer eine Feuershow und ein kleines Feuerwerk.

2016 waren in Polen mehr als 44 Millionen Zloty (10,07 Millionen Euro) gespendet worden - ein Rekordergebnis. In Slubice konnten die Helfer vor einem Jahr mehr als 57 300 Zloty (13 112 Euro) sammeln.