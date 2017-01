Tischtennis-Akteure wollen vorn mithalten

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (keb) Die Tischtennis-Männer des TTC Frankfurt steigen am Sonnabend bei der SG Marxdorf in die Rückrunde der Verbandsliga ein, hatten das erste Spiel vor einer Woche gegen Sperenberg verlegt, weil zwei wichtige Spieler fehlten. Der Wiederaufsteiger ist derzeit mit acht Spielen Dritter (11:5) hinter TTV Einheit Potsdam (10/19:1) und TTC Empor Herzberg (9/13:5).

Saisonziel ist ein Ergebnis zwischen Platz 3 und 5, "Das ist realistisch, obwohl wir als Aufsteiger gar nicht die Ambitionen hatten, so weit vorn wie jetzt zu landen", beschreibt Spielführer Peter Kretzschmar. Er hat zum einen beobachtet, dass die Verbandsliga vom Niveau her bisher nicht so stark wie früher war, weil anscheinend einigen Mannschaften zu wenige starke Spieler zur Verfügung stehen, andererseits sich Pneumant Fürstenwalde und Einheit Luckenwalde zur zweiten Halbserie verstärken konnten.

Auch die 1. TTC-Mannschaft hofft in der zweiten Serie auf eine Verbesserung ihrer Personalsituation, um weiter gut mithalten zu können. Nach einer Fußverletzung steht Marco Reiche wieder im Training und Student Marcel Pluthe hat zugesagt, jetzt alle Spiele bestreiten zu können. Marco Zemke als Schichtarbeiter gelinge es nicht immer, dabei zu ein. Zur Mannschaft gehören weitern Roman Waczek, Jakub Dziwosz und Uwe Witt. Peter Kretzschmar: "Der Stamm von sechs Spielern muss gesichert sein". Das würde auch der zweiten und dritten Mannschaft mehr Planungssicherheit bringen. "Von dort haben uns immer wieder Spieler geholfen", hebt Kretzschmar hervor.