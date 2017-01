ParfÃ¼mdiebe rasen in Drogerie

artikel-ansicht/dg/0/

Velten (HGA) Veltens Rossmann-Filiale am Markt ist in der Nacht zu Freitag von Blitzeinbrechern überfallen worden. Die vier Männer im Alter von etwa 20 Jahren gelang trotz sofort eingeleitetem Polizeieinsatz die Flucht.

Die Polizei ermitteln in Velten. Dort wurde die Rossmann-Filiale von Blitzeinbrechern heimgesucht. © HGA/Patrik Rachner

Kurz nach 3 Uhr hatte ein Anwohner die Polizei informiert. Er war durch die Alarmanlage der Filiale geweckt worden und sah dann, dass ein dunkelgrüner Pkw rückwärts gegen die Tür des Ladens fuhr. Vier Männer hätten dann mit Tüten in der Hand durch den zerstörten Eingang das Geschäft betreten. Wenig später seien sie wieder herausgekommen - und zwar mit gefüllten Tüten. Erste Ermittlungen ergaben, dass sie Parfüm gestohlen haben. Nach Zeugenaussagen hätten sich die Einbrecher schimpfend zurück zum Fluchtfahrzeug begeben. Ausdrücke und Rufe wie "Scheiß Velten!" und "Beeil dich!" seien in deutsch-türkischem Akzent gefallen.

Die Besatzungen mehrerer sofort eingesetzter Funkstreifen suchten vergeblich nach dem Fahrzeug. Auch die informierten Beamten in Berlin konnten keinen verdächtigen Wagen feststellen, der in Richtung Hauptstadt fuhr. Fahrzeugkontrollen rund um Velten wie im Business-Park blieben ebenfalls erfolglos.

Am Tatort konnte die Polizei Lackspuren und Fahrzeugteile sichern. Gegen 5 Uhr übernahm ein Sicherheitsunternehmen die Bewachung des Objekts.

Zur Schadenshöhe wollte sich die Polizei nicht äußern. Auch in der Rossmann-Zentrale schwieg man dazu. In einer versehentlich bei dieser Zeitung gelandeten internen Mail heißt es: "Bitte keine Angaben zur Schadenshöhe machen." Bereits am späten Vormittag reparierten Handwerker den Eingangsbereich. Laut Rossmann soll die Filiale spätestens heute wieder geöffnet sein.

Bereits im Februar vorigen Jahres hatte es einen Blitzeinbruch im benachbarten Hennigsdorf gegeben. Damals scheiterten die Täter daran, mit einem Renault Kangoo den vergitterten Eingang des Juweliers am Postplatz zu durchbrechen. Die Ermittlungen zu diesem Fall sind noch nicht abgeschlossen. Festnahmen gab es bislang nicht.