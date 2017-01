Polizeibericht Schwedt vom 13.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Wilmersdorf. Ein Schulbus ist Freitag gegen 7 Uhr in Wilmersdorf bei Straßenglätte kurz vor dem Ortsausgang Wilmersdorf in Richtung Angermünde in den Gegenverkehr geraten und mit einem Pkw zusammengestoßen. Anschließend kam der Bus ins Schleudern und rutschte in einen Straßengraben. Die 50 Insassen des Busses sowie der Pkw-Fahrer blieben unverletzt. Der Bus konnte nach der Bergung seine Fahrt fortsetzen. Der Schaden beläuft sich auf rund 6000 Euro.

Einbrecher am Wolletzsee

Angermünde. Einbrecher haben in der Nacht zum Donnerstag zwei Bungalows am Strandbad Wolletzsee heimgesucht. Sie durchsuchten das Inventar und nahmen Heimelektronik sowie Gartengeräte mit. Ein Nebengelass im Strandbad wurde ebenfalls aufgebrochen. Auch hier wurden Gartengeräte gestohlen. In den Rettungsturm und die Eisdiele einzudringen, misslang den Tätern.

Diesel aus Bagger gestohlen

Briest. In der Nacht zum Donnerstag brachen Unbekannte die Tanköffnung eines Baggers auf, der auf dem Windpark an der B 166 bei Briest stand. Sie stahlen mehrere Liter Diesel und hinterließen einen Schaden von rund 250 Euro.