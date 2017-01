Polizeibericht Eberswalde vom 13.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1544405/

Bernau. Mit ihrem Versuch, einen BMW zu stehlen, sind Autodiebe in Bernau gescheitert. Sie drangen in den am Friedenstaler Platz abgestellten Wagen ein, ihnen gelang es aber nicht, ihn in Gang zu bringen. Trotzdem hinterließen sie einen Schaden in Höhe von rund 500 Euro.

Einbrecher durchsuchen Haus

Lindenberg. In ein Einfamilienhaus im Karower Weg in Lindenberg ist eingebrochen worden. Die Eindringlinge, die sich in der Zeit zwischen Sonntag und Donnerstag gewaltsam Zutritt verschafft hatten, durchsuchten das Inventar nach Wertsachen. Ob sie fündig wurden und welchen Schaden sie insgesamt anrichteten, ist noch unklar.

Zwei Verletzte bei Autobahn-Unfällen

Bernau. Bei zwei Unfällen auf der A 10 zwischen den Anschlussstellen Berlin-Hellersdorf und -Marzahn sind am Freitagmorgen zwei Menschen leicht verletzt worden. Gegen 7 Uhr war ein Fahrer in Fahrtrichtung Dreieck Barnim mit seinem VW Passat ins Schleudern geraten und gegen die Mittelleitplanke geprallt. Kurz zuvor war ein Hyundai beim Spurwechsel mit einem Audi kollidiert. Schaden: rund 40 000 Euro. Die Hyundai-Fahrerin und der ebenfalls verletzte VW-Fahrer wurden ins Krankenhaus gebracht.