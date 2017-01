Polizeibericht Gransee vom 13.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Gransee. Zu einem Unfall kam es am Donnerstag gegen 11 Uhr auf der Straße Am Gewerbepark in Gransee. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Fahrer eines MAN-Lkw rückwärts und stieß dabei gegen einen Pkw VW. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von zirka 2 000 Euro. Sie blieben fahrbereit.

Fahrradsichergestellt

Gransee. Am 16. Dezember wurde auf der Templiner Straße in Gransee bei einer Personenkontrolle der Polizei ein Fahrrad sichergestellt. Es handelt sich hierbei um ein 28er Damenfahrrad der Marke Curtis. Das Fahrrad hat einen tiefen Einstieg, einen Mittelständer sowie einen Fahrradkorb. Bisher ist der Eigentümer unbekannt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Oranienburg unter 03301 8510.

Hakenkreuzgemalt

Liebenwalde. Mit braunem Filzstift malte ein Schüler Donnerstagmittag ein Hakenkreuz und den Hitlergruß an die Wand eines Klassenzimmers in der LiebenwalderSchule. Der 13-Jährige ergriff mit einem Mitschüler bei Eintreffen der Polizei die Flucht. Seine Mutter wurde informiert. Eine Anzeige wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen wurde aufgenommen.

Zeugengesucht

Rheinsberg. In der Silvesternacht soll es gegen 0.30 Uhr in Höhe der Gaststätte „Faulis Pub“ in Rheinsberg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern gekommen sein. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich in der Polizeiinspektion Ostprignitz unter 03391 3540 zu melden.