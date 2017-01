Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 13.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Mitarbeiter des Kaufland-Supermarktes in der Heilbronner Straße haben am Donnerstag einen Ladendieb gestellt, der Waren im Wert von 22 Euro eingesteckt hatte. Polizeibeamte stellten bei der Überprüfung des Mannes fest, dass gegen ihn bereits ein Haftbefehl aus der Vergangenheit vorlag. Der 50-Jährige wurde festgenommen und nach Verkündung des Haftbefehls vor Gericht direkt in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Fußgänger beiUnfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in der Goepelstraße wurde am Donnerstagmorgengegen 7 Uhr ein Fußgänger verletzt. Ein Pkw Skoda hatte im Kreuzungsbereich Oderhang/Hansastraße aus bisher ungeklärter Ursache den 54-Jährigen angefahren, als dieser gerade die Goepelstraße überquerte.