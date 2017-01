Polizeibericht Strausberg vom 13.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Rüdersdorf. Aus einem Geschäft in der Hans-Striegelski-Straße wurden in der Nacht zum Donnerstag ein kleiner Safe und mehrere PC-Spiele gestohlen. Dazu brachen die Täter eine Tür auf und durchsuchten die Verkaufsräume. Der Safe wurde in einer Altpapiertonne transportiert, die auch verschwunden ist. In der Nähe des Marktes wurde der Safe aufgebrochen gefunden.Schaden: 3000 Euro.

Terrassentüraufgebrochen

Hönow. In der Sophienstraße brachen am Donnerstag Unbekannte zwischen 7.30 Uhr und 20 Uhr ein Terrassenfenster eines Einfamilienhauses auf. Dann durchsuchten sie im Erdgeschoss die Räume. Nach ersten Erkenntnissen fehlten Schmuck, PC-Technik und eine Kamera der Marke Sony. Schaden: 1000 Euro.

Opel Corsa vomParkplatz gestohlen

Strausberg. Unbekanntestahlen zwischen dem 9. und 12. Januar von einem Parkplatz im Hans-Beimler-Ring einen Opel Corsa. Schaden:2000 Euro.

Spuren an der Tür und der Fassade

Strausberg. In der Jungfernstraße versuchten Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch in ein Geschäft einzusteigen. Spuren fand die Polizei an der Hintertür, am Türrahmen und an der Fassade. Schaden: 1000 Euro.