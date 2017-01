Polizeibericht Freienwalde vom 13.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Manschnow. Bei einer Kontrolle der Gemeinsamen Operativen Fahndung (GOF) von Zoll und Polizei sind am Donnerstag 499 Stangen Zigaretten in einem Pkw entdeckt worden. Die Zigaretten wurden sichergestellt. Bei der Kontrolle in der Straße der Freundschaft entdeckte die GOF außerdem Kennzeichen, die nicht vergeben waren. Der Fahrer wird sich zudem neben den Ermittlungen zur Urkundenfälschung und zum Verstoß gegen die Abgabenordnung für Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen. Die weitere Bearbeitung übernimmt der Zoll.

Opel Corsagestohlen

Strausberg. Unbekannte stahlen zwischen dem 9. und dem 12. Januar einen Opel Corsa von einem Parkplatz im Hans-Beimler-Ring. Der Pkw hatte noch einen Wert von etwa 2000 Euro.