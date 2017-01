"Der Wunsch bleibt, wir wollen aufsteigen"

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (MZV) Am Sonnabend starten Olaf Lukaszewicz (25 Jahre) und Benjamin Trester (32) als Team in ihre fünfte Radball-Saison. Sie vertreten den Ruppiner Radsportclub (RRC) als einzig verbliebenes Gespann in der Oberliga, der höchsten Spielklasse im Land Brandenburg. Vor dem Auftakt in Göhlsdorf (Gemeinde Kloster Lehnin) beim Heimturnier der Titelaspiranten FSV Brandenburg I und II, sprach Sportredakteur Gunnar Reblin mit dem Routinier des RRC-Duos, Benjamin Trester, über die Vorbereitung, Ziele und den Traum vom Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Schuss: Benjamin Trester tritt mit Olaf Lukaszewicz erstmals als Team Neuruppin I in der Oberliga an.

Die Aufgabenverteilung beim Gespann Lukaszewicz/Trester, das seit einigen Jahren in Berlin trainiert, aber nach wie vor für den Heimatverein RRC in die Pedalen tritt, ist klar verteilt. Lukaszewicz ist als erstklassiger Torwart vornehmlich für die Tor-Verhinderung zuständig, Feldspieler Trester als versierter Schütze für die Tor-Erzielung. Lukaszewicz ist nach seiner schweren Verletzung, die er beim Aufstiegsturnier voriges Jahr im Juli erlitt, rechtzeitig wieder fit geworden. Nach einem Schulterbruch, der keine Operation nach sich zog, und einer Finger-Fraktur sitzt der 25-Jährige seit September wieder im Sattel. Zum Saisonstart tritt der Neuruppiner direkt nach einer arbeitsreichen Nachtschicht an.

Was macht ein Radballer in der mehrmonatigen Pause zwischen der alten und neuen Spielzeit? Gibt es im Winter eine ähnliche Vorbereitung wie in anderen Sportarten, wie Fußball oder Handball, Herr Trester?

Benjamin Trester: Trainieren, trainieren, trainieren. Ab Beginn des Schuljahres kommen wir immer auch wieder in die Halle rein. Wir haben uns also seit August letzten Jahres mit einer Einheit pro Woche auf die Saison vorbereitet. Olaf macht nebenbei noch weitaus mehr als ich. Er geht ins Fitnessstudio. Dafür fehlt mir derzeit die Zeit.

Eine richtige Vorbereitung wie in anderen Sportarten gibt es nicht. Wir ziehen unsere Übungen durch, die wir seit Jahren machen. Da gehört eine Erwärmung dazu und dann vor allem Passübungen und, ganz wichtig, viel Torschusstraining für mich und demnach gleichermaßen viel Torwarttraining für Olaf.

Und wie gut vorbereitet ist das Team Trester/Lukaszewicz vor dem Oberliga-Auftakt am Sonnabend?

Wir haben leider nicht so viel Spielpraxis wie vor der letzten Saison sammeln können, weil wir diesmal nicht am Pokalwettbewerb teilgenommen haben. Im September war Olaf noch verletzt, ich hatte aufgrund meines Studiums auch wenig Zeit. Ansonsten hätten wir schon zwei, drei Turniere bis Dezember gespielt. Ich denke aber, wir sind nicht schlechter geworden als im Vorjahr. (lacht) Groß verbessert haben wir uns aber auch nicht. (lacht erneut). Lediglich unsere Taktik haben wir umgestellt.

Inwiefern?

Wir haben wieder die Seiten gewechselt, sprich, ich auf rechts, Olaf auf links. Ich drehe lieber über die rechte Seite ein, das liegt mir besser. Vor dem Aufstiegsturnier hatten wir umgestellt, da habe ich mich dann meist in den Gegner reingedreht. Jetzt passt wieder alles - wir fühlen uns beide so wohler.

Welche Rolle kann das einzig verbliebene RRC-Team in der Oberliga spielen?

Jetzt sind wir Team Neuruppin eins. Das ist uns schon wichtig. Es hat sich zwar aufgrund der sportlichen Situation, also den Abstiegen der beiden anderen Teams von selbst ergeben. Aber schon vor der letzten Saison waren wir das stärkste und erfolgreichste Team, hätten Team eins sein müssen, spielten aber unter dem Namen Neuruppin zwei.

Um zur Frage zurückzukommen: Unser Ziel muss sein, unter die ersten Drei zu kommen. Also sollten wir auch eine gute Rolle spielen können.

Werden die Aufstiegsspiele zur 2. Bundesliga, die im Vorjahr erreicht, der ganz große Coup aber ausblieb, erneut ins Visier genommen?

Natürlich. Unser Wunsch bleibt bestehen. Wenn's machbar ist, wollen wir aufsteigen. Zunächst einmal geht es aber darum, dass wir uns mit Platz eins oder zwei für die erste Vorrunde der Relegation qualifizieren.

Sechs Turniere sind bis Mitte Mai angesetzt. Was muss passieren, damit das Neuruppiner Duo von Beginn an um die wichtigen ersten drei Plätze mitspielen kann?

Zunächst einmal haben wir alle Mannschaften schon einmal geschlagen. Wichtig wäre, keine Punkte gegen vermeintliche schwächere Team abzugeben. Wir dürfen uns da keine unsinnigen Unentschieden leisten. Und wir müssen zumindest gegen ein Brandenburger Team gewinnen. Das sollte reichen, um vorn dabei zu sein.

Wer sind die ärgsten Konkurrenten, sprich die Top-Teams der Liga?

Brandenburg habe ich schon erwähnt. Die erste Mannschaft ist aus der 2. Bundesliga abgestiegen, die zweite war letzte Saison Erster. Das sind unsere größten Rivalen. Dazu kommt immer eine Überraschungsmannschaft. Im Vorjahr waren die Teams von Platz eins bis sechs annähernd auf dem gleichen Niveau. Und Luckenwalde, den Neuling, sollte man meines Erachtens auch nicht außer Acht lassen.