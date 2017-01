Polizeibericht Gransee vom 13.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1544412/

Zehdenick. Die Bibliothek an der Falkenthaler Chaussee in Zehdenick ist in der Nacht zu Donnerstag das Ziel von Kriminellen geworden. Wie die Polizei mitteilte, wurden zwei Computer aus der Einrichtung entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf zirka 2 500 Euro. Einbruchsspuren gab es augenscheinlich keine. Die Täter haben sich möglicherweise einschließen lassen, so die Polizei. Wie die Diebe den Tatort anschließend verließen – dazu liegen keine Angaben vor.

Dieb greiftbeim Arzt zu

Zehdenick. Während eine Frau mit ihrem Kleinkind Donnerstagnachmittag eine Arztpraxis am Kirchplatz in Zehdenick besuchte, wurden ihr laut Polizei der Autoschlüssel und Handschuhe aus der Jackentasche gestohlen.Ein Zweitschlüssel wurde geholt und ihr Fahrzeug daraufhin an einen sicheren Ort gebracht. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

Unfall mitBlechschaden

Zehdenick. Am Freitag gegen 6 Uhr kam es auf derZehdenicker Lindenstraße zu einem Unfall. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Fahrer eines Renault auf winterglatter Fahrbahn ins Rutschen und stieß mit einem Honda zusammen. Verletzt wurde niemand. Gesamtschaden: zirka 3 500 Euro. Wie die Polizei betonte, war der Renault mit Sommerreifen unterwegs.