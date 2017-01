Polizeibericht Neuruppin vom 13.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Weil er am Donnerstagvormittag auf dem Neuruppiner Reiz-Parkplatz zu dicht an einem bereits ausparkendem Audi vorbeifuhr, touchierte ein 76-Jähriger diesen mit seinem Nissan. An beiden Fahrzeugen entstanden leichte Sachschäden von insgesamt rund 500 Euro.

Honda gegen Opel

Neuruppin (RA) Beim Rückwärtsausparken am Neuruppiner Alten Gymnasium stieß am Donnerstag ein 70-Jähriger mit seinem Honda gegen einen hinter ihm geparkten Opel. Sachschaden: insgesamt etwa 1 000 Euro. Der Honda-Fahrer wurde mit einem Bußgeld verwarnt.

Auto fährtin Linienbus

Neuruppin (RA) Weil er das Abbremsen des vor ihm fahrenden Linienbusses zu spät bemerkte, fuhr ein 72-Jähriger am Donnerstagmittag am Reiz-Parkplatz mit seinem Audi auf den Omnibus auf. Dieser war zum Unfallzeitpunkt mit 71 Fahrgästen besetzt. Bei dem Zusammenstoß gab es keine Verletzten. Sowohl der Bus als auch der Audi konnten ihre Fahrt nach der Unfallaufnahme fortsetzten. Sachschaden: rund 1 000 Euro.

Fahrerflucht nach Glätteunfall

Neuruppin (RA) Aufgrund der Glätte rutschte am Freitag gegen 5.30 Uhr das Heck eines Mercedes-Transporters an der Ampelkreuzung Fehrbelliner-, Franz-Künstler- und Junckerstraße nach rechts weg und kollidierte mit einem Bus, der an einer Ampel wartete. Dabei wurde eine Seitenscheibe des Busses beschädigt. Der Fahrer des Transporters beging Unfallflucht. Im Bus befanden sich keine Fahrgäste. Schaden: rund 2 500 Euro.