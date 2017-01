Verband wÃ¼rdigt Feuerwehrarbeit

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1544416/

Einen genauer Termin und der Ort für die Gedenkveranstaltung stehen noch nicht fest. "Sicher ist nur, dass wir sie in dem damals betroffenen Amt Brieskow-Finkenheerd durchführen werden", sagte Buhrke. "Die Kameraden, die bei der Jahrhundertflut vor Ort waren und dafür gesorgt haben, dass bei der Katastrophe die Schäden möglichst klein gehalten wurden, sind nicht vergessen", so der Dezernent.

Ums nicht vergessen und die Notwendigkeit der ständigen Würdigung dieser ehrenamtlichen Arbeit ging es vor allem bei der Sitzung des Kreis-Ordnungsausschusses am Donnerstag in Beeskow. Dazu referierte der Vorsitzende des Kreis-Feuerwehrverbandes Detlef Korn. Laut seiner Statistik sind rund 3050 aktive Kameraden, zirka 940 Kinder und Jugendliche und etwa 1070 Kameraden der Alters- und Ehrenabteilung Mitglieder im Kreis-Feuerwehrverband. "Rund 5000 Mitglieder, das ist eine starke Kraft", sagte Korn. Allerdings sind die Feuerwehren Grünheide (hier ist nur die Jugendfeuerwehr Mitglied im Verband), Schöneiche und Odervorland nicht vertreten. "Wir arbeiten daran", sagte Korn. Schließlich würden auch Nichtmitglieder von der Verbandsarbeit profitieren. "Nur so können wir über den Bundesfeuerwehrverband Stärke gegenüber der Industrie zeigen, die Feuerwehrtechnik produziert", so Korn.

Er sprach sich dafür aus, die Leistungen der Kameraden mehr auf öffentlichen, zentralen Veranstaltungen zu würdigen, "dort, wo die Bürger sind". Begonnen worden sei damit im vergangenen Jahr in Beeskow. In diesem Jahr werde sie Ende August im Rahmen des Eisenhüttenstädter Stadtfestes stattfinden. Während des Altstadtfestes in Beeskow im Juni sei eine Juniorakademie geplant, wo junge Menschen für den ländlichen Raum und Sicherheitsberufe geworben werden soll. Die Nachfrage der Abgeordneten Elisabeth Alter und Holger Wenzel, sachkundiger Bürger und Feuerwehrchef in Jacobsdorf, ob der Feuerwehrverband wieder die beliebten Brandschutzerziehungshefte für Schüler auflege, sagte Korn, es solle eine neue Auflage geben.

Zahlen und Fakten zur Ausstattung und zur personellen Stärke der Feuerwehren im Kreis gab es nicht. Die waren von Kreisbrandmeister Klaus-Peter Schulz erwartet worden, er hatte sich jedoch entschuldigt und war während der Ausschusssitzung nicht anwesend.

Zu Fragen nach neuer Technik, die zum Beispiel in Jacobsdorf auf sich warten lässt, erklärte Buhrke, dass es im Land Brandenburg ein zentrales Beschaffungssystem gebe. Die Träger des Brandschutzes stellten die Anträge, der Kreis befürworte, aber das Land entscheide. "Die Decke ist immer zu knapp", sagte Buhrke.

Der Kreis werde den Kreis-Feuerwehrverband auch in diesem Jahr finanziell unterstützen. Im vergangenen Jahr betrug die Summe 10 000 Euro, für 2017 werde sie erst mit dem Haushaltsplan beschlossen. Michael Buhrke begründete die Förderung damit, dass Sponsoren nicht recht gesät seien und der Kreis in der Pflicht sei, den Katastrophenschutz zu sichern. "Wir haben zwar eine Stabsstelle, aber kein Personal. Wir müssen im Ernstfall immer auf die Feuerwehren zurückgreifen, wenn es nötig ist." So wie beim Oderhochwasser vor 20 Jahren."